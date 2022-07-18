"Уважаемые друзья! Этот пост хотел бы посвятить волонтерам, воинам, легионерам, которые помогают и борются за нашу независимость. Давайте заберем у этого человека с "немытой головой" (Вадима Шаблия, – прим.) мой долг, и на всю сумму купим много, очень много, очень очень много "ништячков" для нашей армии и ребят из ВСУ.

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Там хватит на джипы, тепловизоры, много медикаментов, дроны и даже на крыло от "Байрактара". Пишите ему, пишите его футболистам, и мы заберем вместе деньги и поможем ребятам на фронте. Проявите настойчивость и покажите себя в полной красоте! Слава Украине", – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.

Интересно, что одним из первых, кто отреагировал на пост Панкова, стал Андрей Ярмоленко, агентом которого является именно Шаблий.

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