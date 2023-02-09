Вже у компенсований час на полі виникла штовханина, яка переросла у бійку. До неї намагалися долучитися навіть уболівальники, але стюарди зуміли вгамувати фанатів. З футболістами довелося складніше – було надто гаряче.

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За підсумками інциденту головний арбітр показав одразу 8 червоних карток – 5 господарям і 3 гостям. У складі Атлетіко Паранаенсе зіграли екс-представники Динамо і Шахтаря – Вітінью (права на нього все ще належать киянам) і Фернандінью. Обоє не отримали покарання від рефері – відповідно, не брали активної участі в бійці, хіба що розбороняли своїх навіжених партнерів.

Окрім сутички, були в цьому поєдинку і голи. У першому таймі впродовж 8-ми хвилин команди обмінялися влучними ударами і поділили очки 1:1 за голами і 5:3 за вилученнями. Відповідно до правил, на полі може перебувати не менше 7 гравців у кожній із команд, тому не факт, що ця нічия принесе Атлетіко очки в турнірній таблиці.

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