Російські футболісти отримали прочухана за образу суперників: відео масової бійки у матчі
16:00 - Читать на русском
В Астані, столиці Казахстану, сталась велика бійка за участю киргизької команди та представників терористів.
Казахстан прийняв кілька російських команд у себе під час зимової павзи, вони беруть участь у товариському турнірі. У третьому турі грали Тор Team з Киргизстану і 2Drots з Росії.
Росіянам дозволяють грати міжнародні спаринги – УАФ надіслала скаргу УЄФА і "гостинним" туркам
Зустріч достроково завершилась через масову бійку. Як інформує журналіст Азамат Майтанов, попередньою причиною зіткнення є неспортивна поведінка росіян, які почали ображати візаві.
Киргизи дали прочухана у відповідь. Арбітр покарав їх 4 червоними картками, після чого Тор Team відмовилась продовжувати матч. Як наслідок, технічна поразка.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter