В Астані, столиці Казахстану, сталась велика бійка за участю киргизької команди та представників терористів.

Казахстан прийняв кілька російських команд у себе під час зимової павзи, вони беруть участь у товариському турнірі. У третьому турі грали Тор Team з Киргизстану і 2Drots з Росії.

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Зустріч достроково завершилась через масову бійку. Як інформує журналіст Азамат Майтанов, попередньою причиною зіткнення є неспортивна поведінка росіян, які почали ображати візаві.

Киргизи дали прочухана у відповідь. Арбітр покарав їх 4 червоними картками, після чого Тор Team відмовилась продовжувати матч. Як наслідок, технічна поразка.