"Єдине, що розчарувало – результат. По грі – я задоволений діями команди. Тим, як футболісти виконували установку на матч. Ми грали проти дуже сильної команди, яка перебуває в хорошому ігровому тонусі. Вони провели вже три офіційних гри. Для нас – це перша офіційна гра року. Тому було невелике хвилювання.

Скасований гол і втеча від сенсації у відеоогляді матчу Верес – Зоря

Хлопці – молодці. Виконували все, що від них вимагали. Ми ні в чому не поступилися луганській Зорі. Створювали достатньо моментів. От реалізація сьогодні підвела. Дещо важке було поле. У Туреччині ми готувалися на трохи інших полях. А загалом хочу подякувати усім за гру. Якщо гратимемо так далі – в нас все буде гаразд.

По суддівству. Дійсно. Ми передивилися епізод – судді припустилися результативної помилки з незарахованим голом. Якби ми повели в рахунку – все могло б скластися по-іншому. На такому рівні арбітри УПЛ не повинні отак помилятися. Крім того, як можна арбітра із Запоріжжя призначати на гру команди, яка сім років базується у Запоріжжі?

Зараз команда отримає два вихідних. 6 березня збираємося разом у Винниках, де готуватимемося до гри з Оболонню. 11 березня вирушимо до Києва", – цитує Вірта офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Верес програв Зорі, а за рахунку 1:1 гол рівненця Шестакова був скасований через сумнівний офсайд.

Зоря вийшла у півфінал Кубка України завдяки вольовій перемозі над Вересом із присмаком скандалу