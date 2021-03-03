"Единственное, что разочаровало – результат. По игре – я доволен действиями команды. Тем, как футболисты выполняли установку на матч. Мы играли против очень сильной команды, которая находится в хорошем игровом тонусе. Они провели уже три официальных игры. Для нас – это первая официальная игра года. Поэтому было небольшое волнение.

Отмененный гол и побег от сенсации в видеообзоре матча Верес – Заря

Ребята – молодцы. Выполняли все, что от них требовали. Мы ни в чем не уступили луганской Заре. Создавали достаточно моментов. Вот реализация сегодня подвела. Несколько тяжелое было поле. В Турции мы готовились на несколько других полях. В целом хочу поблагодарить всех за игру. Если играть так дальше – у нас все будет хорошо.

По судейству. Действительно. Мы пересмотрели эпизод – судьи допустили результативную ошибку с незасчитанным голом. Если бы мы повели в счете – все могло бы сложиться по-другому. На таком уровне арбитры УПЛ не должны так ошибаться. Кроме того, как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая семь лет базируется в Запорожье?

Сейчас команда получит два выходных. 6 марта собираемся вместе в Винниках, где будем готовиться к игре с Оболонью. 11 марта отправимся в Киев", – цитирует Вирта официальный сайт клуба.

Напомним, что Верес проиграл Заре, а при счете 1:1 гол ровенчанина Шестакова был отменен из-за сомнительного офсайда.

Заря вышла в полуфинал Кубка Украины благодаря волевой победе над Вересом с привкусом скандала