Попри статус андердога, саме Верес першим вийшов вперед. На 18-й хвилині Михайло Шестаков упевнено реалізував одинадцятиметровий.

Верес – Зоря: арбітр не зарахував гол у ворота луганців – суперечливе рішення в матчі Кубка України

Щоправда, Зоря відігралася вже за сім хвилин. Це Дмитро Іванісеня добре зорієнтувався після відскоку на подачі зі штрафного та добив м'яч у порожні ворота. А на 51-й стався найсуперечливіший епізод двобою: Шестаков із меж штрафного переправив м'яч у ворота луганців, але лайнсмен зафіксував неоднозначний офсайд. Згодом рівнян голом добив Владислав Кочергін, який втік від оборонця і пробив точно в кут метрів із 25-ти.

Зоря вийшла у півфінал Кубка України завдяки вольовій перемозі над Вересом із присмаком скандалу