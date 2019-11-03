Вірт розкрив секрет успішної роботи Луческу з бразильцями

Відомий у минулому воротар Шахтаря Юрій Вірт у інтерв’ю Sport Arena пригадав, як працював під керівництвом Мірчі Луческу.

"Вважаю, що Луческу – один з найкращих тренерів, з яким я працював. Він багато спілкувався з бразильцями, а з ними потрібно вміти працювати. Вони приїжджають в іншу країну. Якщо взяти Динамо і Шахтар, то в Динамо так не починають грати легіонери, як у "гірників".

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Що їм говорив Луческу, як працював? Їх купували за величезні гроші – 10-15-20 мільйонів. Вони не відразу грали. Вілліан, Тейшейра, Коста – у них була адаптація. Він підводив їх до цього, а потім їх продавали за великі гроші.

Він теоретик такий, що просто... Готувалися до матчів – знали все. Кожен день теорія. Дуже великі навантаження. Неважливо – початок, середина чи кінець чемпіонату. Був випадок, останній матч, сніг на полі, ніби з Маріуполем. Працюємо без м'яча. Фернандінью каже: "Містере, останній матч, може, не будемо так бігати?". А Луческу: "Щось не подобається? З тренування – до побачення". Фернандінью пішов.

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Шахтар міг програвати за рахунок технічних або тактичних помилок, але фізично був готовий на топ-рівні. І це враховуючи, що бразильці не люблять бігати, а бігали. Якщо порівнювати з Фонсекою – зовсім інші тренування. Інші навантаження. Луческу тримав усіх на дистанції, нікого не підпускав. Був батіг і пряник, але батога більше. Кажуть, він багато прощав бразильцям. Можливо і так, але все одно тримав їх. Тому Шахтар і досягав таких результатів", – сказав Вірт.