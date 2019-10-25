Луческу пояснив, чому так нещадно критикував Фонсеку

Колишній багаторічний керманич донецького Шахтаря Мірча Луческу аргументував критичні зауваження у бік свого наступника на посту тренера "гірників" Паулу Фонсеки.

"Я розкритикував Фонсеку, тому що він жодного разу не подякував мені за ту команду, яку я йому залишив. Він знищив Коваленка. І не залишив після себе належної спадщини. Жоден молодий гравець Шахтаря після мене не перейшов у топ-клуб.

Луческу розказав, коли реально міг очолити київське Динамо

Коли ми грали фінал Юнацької ліги УЄФА з Челсі – я випустив на поле дубль. А після цього ці футболісти не виходили на поле, вони просто зникли. Під час зборів я давав шанс п'яти-шести новачкам. Малишев, Болбат, Бутко, Зубков, Борячук – всі вони грали при мені. Де вони зараз?

Луческу назвав найкращого легіонера чемпіонату України

У Фонсеки була одна мета: вигравати трофеї і виїхати за кордон. Я ж ставив перед собою інші цілі: вигравати трофеї, будувати команду і продовжувати жити тут. А Паулу прийняв чужий стиль і нічого не міняв. Через ЗМІ він намагався вибудувати образ топ-тренера, щоб очолити клуб з Європи.

Луческу: Джурабчан підмовив вісьмох гравців Шахтаря не повертатись в Україну

У мене теж була можливість покинути Шахтар і очолити інший клуб, але я цього не зробив. У самий непростий час я залишився в команді і зберіг її на колишньому рівні. Не забувайте, що Фонсека прийшов в Шахтар після того, як ми обіграли Брагу 4:0", – розповів Луческу у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Мірча Луческу протягом 12 років очолював донецький Шахтар – з 2004 по 2016 рік. Окрім того, він працював головним тренером Зеніта та збірної Туреччини.

Від чемпіонського Шахтаря – до безпорадного Львова: головні фішки першого кола УПЛ