Вірт – про курйозну зустріч з Лобановським: Десять разів тоді змінився на обличчі та кілограмів на три схуд

Відомий у минулому воротар Шахтаря та національної збірної України Юрій Вірт у інтерв’ю Sport Arena розповів про матчі у складі "синьо-жовтих" та зустріч із Валерієм Лобановським.

"Як був малим, вболівав за київське Динамо, весь Львів вболівав. Єврокубок вигравали, збірна СРСР гарно грала, топ-тренер, фантастика. Коли б мені у 15-ть хтось сказав, що я буду у збірній Лобановського…

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Пам’ятаю свій перший виклик та гру за збірну – в мене їх всього дві. Так сталось, що викликали трьох воротарів, а мене в тому списку не було. Потім один з воротарів отримав травму і мене довикликали. Я приїжджаю і до мене підходить тренер воротарів Михайлов і каже: "Юра, готовься, будешь играть". Як так? Мене ж навіть не одразу викликали, я тільки приїхав? Сказав: "Будешь играть".

Дебютував проти Білорусі. Приїжджав у збірну, тільки заходиш на теорію, там Валерій Васильович розповідає, і тобі одразу не по собі. Він – глиба, міг багато чого розповісти, і ти одразу розумієш, що треба робити. Особистих розмов не було. Одного разу була ситуація. На Кіпрі грали. Мене довикликали. Приїжджаю, заходжу у роздягальню. Він сидить позаду і я його не бачу. Проходжу повз, а він каже: "Юра, вообще-то здороваться надо". Я тільки повертаюсь, все обличчя червоне, стою собі, кажу: "Извините". Було і таке. Не помітив метра. Я вже 10 разів тоді змінився на обличчі, кілограмів на 3 схуд", – сказав Вірт.

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