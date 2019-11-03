Вирт раскрыл секрет успешной работы Луческу с бразильцами

Известный в прошлом вратарь Шахтера Юрий Вирт в интервью Sport Arena вспомнил, как работал под руководством Мирчи Луческу.

"Считаю, что Луческу – один из лучших тренеров, с которым я работал. Он много общался с бразильцами, а с ними нужно уметь работать. Они приезжают в другую страну. Если взять Динамо и Шахтер, то в Динамо так не начинают играть легионеры, как у "горняков".

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Что им говорил Луческу, как работал? Их покупали за огромные деньги – 10-15-20 миллионов. Они не сразу играли. Виллиан, Тейшейра, Коста – у них была адаптация. Он подводил их к этому, а потом их продавали за большие деньги.

Он теоретик такой, что просто... Готовились к матчам – знали все. Каждый день теория. Очень большие нагрузки. Неважно – начало, середина или конец чемпионата. Был случай, последний матч, снег на поле, будто с Мариуполем. Работаем без мяча. Фернандиньо говорит: "Мистер, последний матч, может, не будем так бегать?". А Луческу: "Что-то не нравится? С тренировки – до свидания". Фернандиньо ушел.

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Шахтер мог проигрывать за счет технических или тактических ошибок, но физически был готов на топ-уровне. И это учитывая, что бразильцы не любят бегать, а бегали. Если сравнивать с Фонсекой – совсем другие тренировки. Другие нагрузки. Луческу держал всех на дистанции, никого не подпускал. Был кнут и пряник, но кнута больше. Говорят, он много прощал бразильцам. Возможно и так, но все равно держал их. Поэтому Шахтер и достигал таких результатов", – сказал Вирт.