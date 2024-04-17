Новоспечений наставник Звягеля Юрій Вірт розповів про домовленості з одним з лідерів Другої ліги.

"Я підписав контракт зі Звягелем на три роки. Це серйозний проект, перша мета – вийти до Першої ліги. У нас є конкуренти – ЮКСА, Чайка та Дружба боротимуться за ці місця.

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Потрібно посісти першу сходинку, щоб здобути пряму путівку до Першої ліги. Якщо вийдемо туди, то вже говоритимемо з керівництвом про подальші плани", – розповів Вірт у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, останнім клубом Юрія Миколайовича був Верес, який він покинув у червні 2023 року. До недавнього часу Вірт працював на УПЛ ТБ в ролі експерта.

Звягель після 23-х турів у турнірній таблиці Другої ліги йде третім, набравши 47 очок (у команди є 3 матчі в запасі). Від лідера – ЮКСА – дітище Буткевича відстає на 3 пункти.

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