Новоиспеченный наставник Звягеля Юрий Вирт рассказал о договоренностях с одним из лидеров Второй лиги.

"Я подписал контракт со Звягелем на три года. Это серьезный проект, первая цель – выйти в Первую лигу. У нас есть конкуренты – ЮКСА, Чайка и Дружба будут бороться за эти места.

Вирт официально возглавил клуб Буткевича – наставника буквально выцарапали из лап УПЛ ТВ

Нужно занять первую строчку, чтобы получить прямую путевку в Первую лигу. Если выйдем туда, то уже будем говорить с руководством о дальнейших планах", – рассказал Вирт в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, последним клубом Юрия Николаевича был Верес, который он покинул в июне 2023 года. До недавнего времени Вирт работал на УПЛ ТВ в роли эксперта.

Звягель после 23-х туров в турнирной таблице Второй лиги идет третьим, набрав 47 очков (у команды есть 3 матча в запасе). От лидера – ЮКСА – детище Буткевича отстает на 3 пункта.

ЮКСА вышла в лидеры Второй лиги, вытерев ноги о Кудривку, Дружба потеснила со второй строчки амбициозный Звягель