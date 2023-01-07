"Зимові збори? Збираємося у місті Рівному. Перший збір триватиме з 15 по 26 січня. Другий збір – з 28 січня по 25 лютого у Туреччині. У нас заплановано 7 спарингів. Один буде у Рівному, ще один в Україні, решта – у Туреччині. Плюс, там відбудеться турнір, Winter Cup, на якому ми зіграємо три гри.

Чорноморець втратив 5 гравців і планує провести 6 спарингів проти команд із Європи

Хто з команди пішов? Пішли Сергій Шестаков, Роман Мірошник, Михайло Сергійчук і Євген Пасіч, якого підписав Дніпро-1. На сьогоднішній день ведемо перемовини із гравцям, нам треба підсилити 4-5 позицій", – поділився Вірт у коментарі "Український футбол".

Зауважимо, що Верес посідає 10 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 17 очок після 15 турів.

"Навіщо тобі той футбол? Грай у джокер": забивав Динамо 90-х, ділив номер з Тимощуком, вигравав у карти по 400 доларів