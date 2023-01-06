Віцепрезидент Чорноморця Володимир Генінсон розповів про плани одеського клубу на зимову паузу та кадрову ситуацію в команді.

"Планується проведення трьох зборів. З 10 по 15 січня – в Одесі, з 16 січня по 13 лютого – у Туреччині, з 20 лютого до поновлення чемпіонату – в Одесі. Ми не братимемо участі у турнірах, але плануємо 6 спарингів з європейськими командами. Це клуби з Болгарії, Данії та Косова.

Клубам УПЛ дозволили проводити збори за кордоном, – джерело

Серед кадрових втрат: пішли Петько, Суханов, Литвиненко, Кравченко та Бобко. Щодо нових футболістів будемо повідомляти в міру підписання контрактів. Наразі шукаємо опорного півзахисника. Наше завдання на друге коло – посісти місце у десятці УПЛ. Щодо Кубка України та його можливого проведення навесні, то буде справа – будемо думати", – поділився Генінсон в коментарі "Український футбол".

Додамо, що Чорноморець посідає передостанню сходинку в таблиці УПЛ, набравши 11 очок за 15 турів.

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