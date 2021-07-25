Вірт оцінив повернення Вереса в УПЛ та вказав на головну проблему матчу з Колосом
11:22 - Читать на русском
Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував результат матчу 1-го туру УПЛ проти Колоса.
"Знаєте, все-таки було хвилювання. Команда за 2 роки пройшла такий шлях до УПЛ, тому я задоволений дебютом – грою і результатом.
Верес – Колос – відеоогляд матчу
Хоча можна відзначити, що у нас було гольових моментів, ми створили їх більше. Так, реалізація – є над чим працювати. Я на установці про це говорив. Моментів може не бути багато, але їх потрібно реалізовувати", – поділився Вірт у коментарі Футбол News.
До слова, Колос та Верес так і не змогли відзначитись голами, розійшовшись безгольовою нічиєю.
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