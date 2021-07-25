"Знаєте, все-таки було хвилювання. Команда за 2 роки пройшла такий шлях до УПЛ, тому я задоволений дебютом – грою і результатом.

Верес – Колос – відеоогляд матчу

Хоча можна відзначити, що у нас було гольових моментів, ми створили їх більше. Так, реалізація – є над чим працювати. Я на установці про це говорив. Моментів може не бути багато, але їх потрібно реалізовувати", – поділився Вірт у коментарі Футбол News.

До слова, Колос та Верес так і не змогли відзначитись голами, розійшовшись безгольовою нічиєю.

Верес зіграв внічию з Колосом у першому матчі після повернення в УПЛ