Вирт оценил возвращение Вереса в УПЛ и указал на главную проблему матча с Колосом
11:22 - Читати українською
Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал результат матча 1-го тура УПЛ против Колоса.
"Знаете, все-таки было волнение. Команда за 2 года прошла такой путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом – игрой и результатом.
Верес – Колос – видеообзор матча
Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация – есть над чем работать. Я на установке об этом говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать", – поделился Вирт в комментарии Футбол News.
К слову, Колос и Верес так и не смогли отличиться голами, разойдясь безголевой ничьей.
Верес сыграл вничью с Колосом в первом матче после возвращения в УПЛ
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