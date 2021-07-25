"Знаете, все-таки было волнение. Команда за 2 года прошла такой путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом – игрой и результатом.

Верес – Колос – видеообзор матча

Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация – есть над чем работать. Я на установке об этом говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать", – поделился Вирт в комментарии Футбол News.

К слову, Колос и Верес так и не смогли отличиться голами, разойдясь безголевой ничьей.

Верес сыграл вничью с Колосом в первом матче после возвращения в УПЛ