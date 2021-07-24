Верес після свого феєричного дебютного сезону в УПЛ 2017/18 перефарбувався у Львів і одночасно впав до рівня Другої ліги, поставивши під удар ідею народних клубів в Україні, але за три роки оновлений Верес таки повернувся в еліту – у все тому ж статусі народного клубу. Як і три роки тому, команда не могла виступати у Рівному, тож домашній поєдинок проти Колоса довелося проводити на луцькому Авангарді. На трибунах зібралося дуже багато вболівальників, в тому числі і з VIP-статусом.

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Обидва тренери не здивували стартовими складами, поставивши в основу по два новачки. Юрій Вірт на позиції вінгерів в схемі 4-4-2 відправив братів Пасічів, а Руслан Костишин освіжив позиції центрального захисника та нападника – на поле вийшли Павловець та Сітчінава відповідно.

Перший тайм стартував дуже весело. Команди відмовились від розвідки, організувавши чотири моменти у перші 10 хвилин. Гостріше виглядали ковалівці: вже на 3-й Богданов завдав удару метрів з 23-х над лівою дев'яткою, а на 5-й Сітчінава, отримавши скидку на лівий кут штрафного, пробив під ближню стійку – трохи неточно! Рівняни огризнулися пострілами Євгена Пасіча та Сергійчука із середньої дистанції, однак перший спокійно взяв Волинець, а другий заблокував Новак.

Матч був відкритим, причому Верес мав невеличку перевагу у володінні м'ячем. Втім, вже в середині першого тайму гра звалилася до нудної позиційної боротьби з великою кількістю дрібних пауз. Нічого цікавого в цей період зустрічі не виникало. В останній 15-хвилинці веселіше не стало, однак там хоча б якісь моменти виникали: на 30-й хвилині Богданов знову пробив з-за меж штрафного (вище воріт), а на 39-й Павловець замикав навіс Андрія зі стандарту – неточно! На 43-й же відкривати рахунок мав Ільїн, який відгукнувся на хорошу подачу з глибини, але Олег не зміг влучити по м'ячу. Зрештою, футболісти пішли відпочивати за нулів на табло.

Другий тайм обидва тренери вирішили розпочати без замін, однак вже за хвилину після відновлення гри Руслану Костишину довелося знімати Богданова – Андрій, вочевидь, отримав струс при одному із заблокованих ударів до перерви. Замість нього вийшов Задоя.

Ця перестановка щось зламала у футболі Колоса, адже Верес несподівано перехопив ініціативу, створивши два гольових моменти за хвилину: на 56-й Генадій Пасіч замкнув навіс від брата ударом у падінні через себе, а на 57-й Сергійчук увірвався на правий край штрафного й пробив у дальній кут – в обох випадках Волинець врятував гостей!

Руслан Костишин одразу ж відповів подвійною заміною, випустивши Нурієва та Дієго Сантоса (новачків), але зміст гри не змінювався. Вже на 61-й Нємчанінову дали пробити з дистанції (вийшло неточно), а на 63-й Мірошник замкнув подачу з лівого флангу – повз праву стійку!

Колос після цих моментів ожив, ледь не покаравши Верес за марнотратство. На 67-й хвилині ковалівці втратили шикарну нагоду відкрити рахунок: Сантос виконав хорошу подачу, Сітчінава зрізав її на дальню штангу, а Нурієву залишалося розстріляти ворота – втім, Анатолій не зміг замкнути якісно. На 69-й він же увірвався на правий край штрафного й стріляв з гострого кута, однак цей удар витягнув Когут.

Матч набрав хорошу динаміку, але її вбили дрібні паузи. Команди в середині другого тайму почали проводити велику кількість замін, створивши всього півтора моменту – заблокований удар Генадія Пасіча ледь не зрикошетив у ворота, а Задоя замикав подачу з кутового головою метрів з восьми. Повз ліву дев'ятку! Обидва моменти сталися на 70-х хвилинах, а на 80-х гостроти взагалі не виникало. Щоправда, темп гри ближче до кінця основного часу піднявся, причому активніше атакував Верес.

Арбітр компенсував аж шість хвилин, але команди витратили їх на контратаки без завершення та велику кількість фолів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. УПЛ 2021/22 поки що перемогами не тішить.

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