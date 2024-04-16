Звягель у своєму Instagram повідомив про підписання Андрія Блізніченка, який перебував у статусі вільного агента. Термін контракту наразі невідомий.

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"Президент ПФК Звягель Дмитро Костюк везе легенду української Прем’єр-ліги Андрія Блізніченка додому, в Звягель!" – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що нещодавно Блізніченко заявляв, що пішов би працювати до команди Юрія Вірта, але інформації про прихід нового тренера до Звягеля наразі нема. Андрій з січня 2024-го року перебував без клубу після розриву контракту з Вересом. Цікаво, що вінгер був найкращим бомбардиром рівненців у минулому сезоні.

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