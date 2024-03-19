"Для мене зараз все ж таки більше заслуговує грати у стартовому складі Андрій Лунін. Думаю, що та гра, яку він показує в Реалі, дозволяє йому бути основним воротарем. Він там виграв важку конкуренцію. Виграв у найдорожчого голкіпера, у Кепи (йдеться про рекордний трансфер для воротарів за 80 млн євро у Челсі у 2018-му, – прим.).

Бущан озвучив головну причину, яка допомогла Луніну витіснити Кепу з основи Реала

Кожна його дія на футбольному полі у Реалі детально розбирається. Це все під тиском. І він дуже добре порається. Він дуже добре готовий ментально та психологічно. Ми зараз бачимо, як головний тренер Анчелотті сказав, що "у нас є чудовий воротар". Думаю, своєю грою Лунін більше заслужив, адже це Реал, все-таки один з найкращих клубів світу. Виграти там місце у стартовому складі – це дорого коштує. Давайте ще будемо говорити, що він дуже надійний – стільки виручає команду. У нього немає помилок, можна сказати, що досить стабільно все. І на лінії, і на виходах, і ногами. Це радує.

Трубін у Бенфіці дійсно має хорошу репутацію. Завжди грає, основний воротар. Але все ж останні матчі були такі... Можемо згадати фіаско з Порту (поразка 0:5, – прим.). Добре, що у нас два таких воротарі, проте на сьогодні номер один – це Андрій Лунін.

А щодо того, що Трубін зіграний з цією лінією захисту збірної, а Лунін пропустив 2 з 4 зборів після призначення Реброва... Розумієте, це були матчі кількамісячної давнини. Лунін ще не був основним воротарем. Все змінюється. А станом на цю мить повинні грати найкращі футболісти, тому що вирішується доля виходу на чемпіонат Європи. Те, що було раніше – це добре, але сьогодні повинні виходити найкращі гравці. Думаю, що Лунін розуміє те, що хоче від нього Сергій Ребров. Це не є проблемою. Повинні грати найкращі та робити результат", – сказав Вірт у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, вже у четвер, 21 березня, збірна України на виїзді зіграє у плей-офф за вихід на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024