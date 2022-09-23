Ювілейна зустріч №10 в історії протистояння цих команд. Матч, як і онлайн-трансляція Вірменія – Україна на "Футбол 24", стартує у суботу, 24 вересня, о 16:00. "Синьо-жовті" ще ніколи не програвали "горянам", а самі перемагали 6 разів. Водночас у Вірменії нашим хлопцям переважно дуже важко: 2 нічиї та вистражданий камбек 3:2 за попередні 3 поєдинки. Команда Петракова стоїть перед історичним завданням. Жодного разу українці не перемагали вірменів тричі поспіль. В усіх попередніх випадках після двох звитяг (а саме таку серію встановили після розгрому суперника в цьогорічній Лізі націй) приходила нічия.

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Вірменія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Команда Петракова виглядає очевидним фаворитом звітної дуелі. Британський William Hill оцінив перемогу України лише в 1,44. Кожна поставлена гривня на нічию збільшить прибуток азартних гравців у 3,9 разу. Натомість у перемогу Вірменії букмекери вірять найменше (7,5).

Мінімально імовірнішим виглядає підсумок зустрічі, де хтось з команд не заб'є. Фахівці не чекають зливи голів, але прогнозують 2 забиті м'ячі. Коефіцієнт на тотал менше 2,5 становить 1,8. На те, що у матчі відзначаться хоча б тричі, трохи більший – 1,91.

Найбільше шансів побачити перемогу України з рахунком 1:0 (коефіцієнт 5) та 2:0 (6). Третій за імовірністю результат – нічия 1:1 (7).

Британські букмекери найбільше вірять у гол Романа Яремчука (2,2), Андрія Ярмоленка (2,3) та Артема Довбика (2,3). Навіть Віктор Коваленко має більші шанси відзначитися (4,33), ніж основні фаворити серед вірменів (гол Барсегяна і ще двох суперників оцінили у 5).

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