Юбилейная встреча №10 в истории противостояния этих команд. Матч, как и онлайн-трансляция Армения – Украина на "Футбол 24", стартует в 16:00. "Сине-желтые" еще никогда не проигрывали "горцам", а сами побеждали 6 раз. В то же время в Армении нашим ребятам в основном приходится очень трудно: 2 ничьи и выстраданный камбэк 3:2 за предыдущие 3 поединка. Команда Петракова стоит перед исторической задачей. Ни разу украинцы не побеждали армян трижды подряд. Во всех предыдущих случаях после двух побед (а именно такая серия установлена после разгрома соперника в нынешней Лиге наций) приходила ничья.

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Армения – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Команда Петракова выглядит очевидным фаворитом отчетной дуэли. Британский William Hill оценил победу Украины всего в 1,44. Каждая поставленная гривна на ничью увеличит прибыль азартных игроков в 3,9 раза. В свою очередь в победу Армении букмекеры верят меньше всего (7,5).

Минимально более вероятным выглядит итог встречи, где какая-то из команд не забьет. Специалисты не ждут ливня голов, но прогнозируют 2 забитых мяча. Коэффициент на тотал меньше 2,5 составляет 1,8. На то, что в матче отметятся хотя бы трижды, немного больше – 1,91.

Больше всего шансов увидеть победу Украины со счетом 1:0 (коэффициент 5) и 2:0 (6). Третий по вероятности результат – ничья 1:1 (7).

Британские букмекеры больше всего верят в гол Романа Яремчука (2,2), Андрея Ярмоленко (2,3) и Артема Довбика (2,3). Даже Виктор Коваленко имеет больше шансов отличиться (4,33), чем основные фавориты среди армян (гол Барсегяна и еще двух соперников оценили в 5).

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