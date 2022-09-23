"Перевага збірної України? Ми вміємо грати, але треба відновити це. Самі футболісти це мають робити. Тренер навряд чи може допомогти. Футболісти мають зібратися самі та виграти ці дві гри. Тим більше, що дві команди по зубах і нічого там такого немає. Потрібно просто сильно захотіти.

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Перевага вірменців? Давно не бачив збірну Вірменії, але, наскільки я знаю, є футболісти, які грають у Європі. Тим більше гра на виїзді, переліт непростий. Тут українцям потрібно просто виявити характер. Звичайно, вірмени захочуть себе проявити, але в нас іншого виходу немає, як перемагати. Тому треба зібратися, вийти та зіграти так, як можуть. І все", – поділився Маркевич у інтерв'ю Fanday.

Поєдинок України з вірменами заплановано на 24 вересня на стадіоні Республіканський. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Попередня зустріч завершилася розгромною перемогою команди Петракова – 3:0.

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