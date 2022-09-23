"Преимущество сборной Украины? Мы умеем играть, но нужно восстановить это. Сами футболисты это должны делать. Тренер вряд ли может помочь. Футболисты должны собраться сами и выиграть эти две игры. Тем более что две команды по зубам и ничего там такого нет. Надо просто сильно захотеть.

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Преимущество армянцев? Давно не видел сборную Армении, но, насколько я знаю, есть футболисты, играющие в Европе. Тем более игра на выезде, перелет непростой. Здесь украинцам нужно просто проявить характер. Конечно, армяне захотят себя проявить, но у нас другого выхода нет, как побеждать. Поэтому нужно собраться, выйти и сыграть так, как могут. И все", – поделился Маркевич в интервью Fanday.

Поединок Украины с армянами намечен на 24 сентября на стадионе Республиканский. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. Предыдущая встреча завершилась разгромной победой команды Петракова – 3:0.

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