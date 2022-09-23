"Зінченко – це лідер збірної України. Нам його не вистачало, але таке футбольне життя. Він мені зателефонував, сказав, що сталося. Був дуже розчарований. Однак на цей момент у нас є ким його замінити. Зараз відсутні через травми 5 основних гравців. Для нас це багато, але шанс отримають інші футболісти.

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Кадрова ситуація нормальна. У нас зараз є 24 гравці, серед яких 3 голкіпери. Миколенко готовий грати. Усі здорові. Сьогодні о 5 ранку прилетів Едуард Сарапій. Давайте скажу, чому довикликав його. У нас 8 жовтих карток, розумієте? Ще одна картка, і футболіст пропускатиме наступну гру, проти Шотландії. Гра буде нервовою, нам потрібні очки, збірній Вірменії потрібні очки. Тренер мусить думати наперед.

В Україні не так багато футболістів. Коли немає 3-4 гравців, нам дуже важко грати. Хлопці, які вийшли проти Шотландії, дуже старалися. Однак вони ще не готові грати на такому рівні. Нам протистояла команда, футболісти якої виступають в АПЛ. Не можу сказати, що нам не пощастило, чи щось таке. Вони нас переграли цього разу. Минулого разу Стів Кларк сказав про нас такі слова, а цього разу було навпаки. Деякі хлопці були не готові. Це Ліга націй – тут право на помилку мають усі.

Розумієте, ситуація в нашій країні дуже критична. Коли триває війна – це дуже погана. І наша команда, і я – ми проти війни. Хочемо, щоб люди жили у мирі й злагоді. Ця війна нікому не потрібна. На моє переконання, ніколи не страждають політики. Ні вони, ні їхні діти. Ці люди ухвалюють рішення, але не беруть участі у війні. А гинуть прості люди. Ми за те, щоб не було війни.

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Я дивився багато матчів збірної Вірменії. У вас працює хороший тренер (Хоакін Капарос – прим. "Футбол 24"). До того ж, ви граєте вдома, а у нас такої можливості наразі немає. Тому я оцінюю шанси у завтрашній грі як 50 на 50.

Питання щодо товариських матчів у листопаді вирішую не я, а УАФ. Я просив усі клуби, в серпні їздив усіма клубами, просив, щоб дали можливість зіграти дві гри. Ніби й погодилися, але потім я отримав відмову. Збірна у листопаді збиратися не буде. Наступний збір уже буде у березні. Яким він буде, сказати зараз не можу", – сказав Петраков.