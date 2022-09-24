"У нас є 2 матчі, в яких при позитивному результаті можемо досягти нашої мети, тому потрібно готуватися, відновитися після Шотландії. Треба все проаналізувати та бути в тонусі на матч з Вірменією.

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Нічний переліт? Трошки важкувато було, але думаю, що в день гри все буде добре. Дощ? Несподівана зміна погоди, проте вважаю, що це не так погано, не так холодно. Трохи освіжилися, нічого страшного", – розповів Маліновський у коментарі ВЗбірна.

Додамо, що поєдинок з Вірменією відбудеться вже сьогодні, 24 вересня, початок о 16:00. Україна наразі друга в групі B1, відстаючи від Шотландії на 2 пункти.

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