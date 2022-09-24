"У нас есть 2 матча, в которых при положительном результате можем добиться нашей цели, поэтому нужно готовиться, восстановиться после Шотландии. Надо проанализировать и быть в тонусе на матч с Арменией.

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Ночной перелет? Немного трудновато было, но думаю, что в день игры все будет хорошо. Дождь? Неожиданная смена погоды, но считаю, что это не так плохо, не так холодно. Немного освежились, ничего страшного", – рассказал Малиновский в комментарии ВЗбірна.

Добавим, что поединок с Арменией состоится уже сегодня, 24 сентября, в 16:00. Украина вторая в группе B1, отставая от Шотландии на 2 пункта.

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