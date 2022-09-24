Головний тренер збірної України Олександр Петраков обрав гравців, які матимуть змогу зіграти проти Вірменії в поєдинку Ліги націй.

До заявки на поєдинок Ліги націй проти Вірменії потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ. Не знайшлось місця у ній потенційному дебютанту – Едуарду Сарапію. Натомість у списку є інший новачок – голкіпер Євген Волинець.

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Голкіпери: Волинець, Лунін, Різник.

Захисники: Бондар, Михайліченко, Кривцов, Забарний, Миколенко, Тимчик, Качараба, Матвієнко, Караваєв.

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Ігнатенко, Циганков, Піхальонок, Зубков.

Нападники: Яремчук, Довбик.

Додамо, що поєдинок з Вірменією відбудеться вже сьогодні, 24 вересня, початок о 16:00. Україна наразі друга в групі B1, відстаючи від Шотландії на 2 пункти.

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