Збірна України сьогодні могла перебувати в статусі одноосібного лідера групи, а поєдинок в Єревані мав би забезпечити повернення в еліту Ліги націй. Замість цього "синьо-жовті" отримали катастрофічний розгром від шотландців, падіння на другу позицію в групі й купу тривожних сигналів перед грою з вірменами. Тим не менш, шанси на дивізіон А залишаються хорошими, тож підопічні Олександра Петракова зобов'язані перемагати – тим паче в матчі з настільки слабким опонентом.

Вірменія – Україна: де дивитись матч Ліги націй

Вірменія доволі симпатично проявляла себе в дивізіоні С та у попередніх кваліфікаціях, однак за останній рік команда Хоакіна Капарроса деградувала. У доволі посередній групі Ліги націй вона взяла непоганий старт, втримавши домашню звитягу над Ірландією – втім, після цього сталися три поразки із сумарним рахунком 1:9. Взагалі, за останні 15 матчів горці виграли всього два поєдинки, поступившись 9 разів.

Списати все на завершення кар'єри Мхітаряна в збірній не вийде. Вірменія надзвичайно слабка практично за всіма показниками. Підопічні Хоакіна Капарроса в середньому тримають м'яч 29,5% ігрового часу, точність пасів на чужій половині не дотягує і до 61%, а з меж карного майданчика з гри команда в середньому пробиває 2 рази. Кавказці сильно залежать від правого флангу й намагаються виходити в атаку через лонгболи на хід вінгерам. Зате вони доволі непогані при грі 1-в-1.

В обороні також все жахливо. Весь матч вірмени стоять в "автобусі", але 9 пропущених голів говорять самі про себе. В середньому, даний колектив допукає 6 ударів з меж власного штрафного.

Крім того, вперті й горді горці програють більше половини єдиноборств – зате національний колорит проявляється у емоційності й грубощах на полі. Фолів багато, вони жорсткі, а час від часу виникають сутички між футболістами. Як наслідок, поєдинок з Шотландією довелося догравати вдев'ятьох.

Україна повинна перемагати таких суперників із заплющеними очами. Власне, це і сталося в Лодзі у червні – підопічні Олександра Петракова розгромили Вірменію з рахунком 3:0. Красиво? Так!

От тільки варто не забувати, що до 61-ї хвилини на табло горіли нулі, а в активі "синьо-жовтих" було не більше чотирьох моментів. Більшість з них стали наслідками ударів з дистанції. Взагалі, при 73% володіння в тому матчі українці провели всього 3 постріли з меж штрафного.

І це за наявності Зінченка, Забарного, Шапаренка та праймового (відносно нинішньої форми) Яремчука. Ця проблема не нова – вона була помітна ще минулої осені, а цього літа стала критичною. Збірна України має дуже великі проблеми з розкриттям низьких оборонних блоків, рідко заходячи в карний майданчик і маючи вкрай мало ідей в завершальній фазі атаки. Якби Маліновський сам не обмінявся позиціями з Шапаренком при першому голі у ворота вірменів, то все могло б завершитись і нулями.

Розгром у Шотландії змушує тривожитись ще більше. Детальний огляд проблем читайте у нашому звіті або дивіться на ютуб-каналі "Футбол 24". Якщо ж коротко – жахливо було практично все.

За наявності прудконогого Мудрика "синьо-жовті" тримали його в глибині, де він не є ефективним. Ярмоленко вразив слабкою формою, але до 67-ї хвилини грав високо, перебуваючи в ізоляціях, ніби він може кудись втекти. Вся структура гри виглядала максимально дивно, що вилилось у катастрофічні цифри.

І мова не тільки про 0:3! Катастрофа – це ще й 3 удари по воротах, 0 влучань у площину, програш більшості єдиноборств і всього 34 володіння м'ячем на чужій половині з 90 загалом (у штрафному – всього 6). Індивідуальних помилок також було надзвичайно багато.

В обороні теж все було неідеально, але навряд чи вірмени сьогодні чинитимуть такий же тиск, як і шотландці. Збірній України доведеться розкривати кавказький автобус, однак навіть у більш-менш основному складі це виходило так собі. Зараз же немає Зінченка, Соболя, Коваленка і Шапаренка, а Ярмоленко має проблеми з кондиціями.

В тактичному плані марно сподіватись на якесь несподіване прозріння тренерського штабу, тож варто молитись на різницю в класі й шалену мотивацію "синьо-жовтих". У Єревані буде важко, але будь-який результат, крім перемоги, не матиме виправдання.

Кадрова ситуація

Про список втрат збірної України ми вже написали. До них потрібно додати Трубіна, якого відпустили в молодіжку. Враховуючи особливості нашого білд-апу (багато пасів через голкіпера), його місце повинен зайняти Лунін.

Тим не менш, не все так погано – Олександр Петраков знову може розраховувати на Миколенка й Забарного (очікуємо в старті обох). Крім того, в команду довикликали Сарапія. У СК Дніпро-1 він грає центрбека, але основним амплуа 22-річного футболіста є позиція опорного півзахисника.

Вірменія зіткнулась з колосальними втратами. Через дискваліфікацію недоступні одразу чотири футболісти – Камо й Оганес Оганесяни, Вараздат Ароян і Едуард Сперцян. Останніх двох можна назвати головними зірками збірної – перший у попередньому сезоні виступав за Кадіс у Ла Лізі, а другий феєрить на руїнах російського футболу.

Орієнтовні склади на матч Вірменія – Україна

Вірменія: Юрченко – Восканян, Мкоян, Мкртчян – Монрой, Дашян, Удо, Байрамян, Барсегян – Серобян, Бабаян

Україна: Лунін – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Піхальонок, Маліновський, Мудрик – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Сьогодні варто очікувати на непросте протистояння. Можливо, не обійдеться без скандалів – причому як на пол (вірмени дуже грубі й емоційні), так і поза ним (у Єревані люблять волати заряди на підтримку орків). Суто ж у футбольному плані українській збірній доведеться колупати "автобус", а з цим у нас завжди проблеми.

Втім, в останніх трьох матчах тактика Хоакіна Капарроса не приносила особливого зиску, а у команди Олександра Петракова є солідний запас класу й значно кращий кадровий потенціал. В тому ж поєдинку в Лодзі перший гол стався завдяки самостійній позиційній перестановці гравців, яку не можна було прорахувати тренерам (навіть нашим). Та що тут взагалі говорити? Україна сильніша на декілька порядків.

Ймовірно, після фінального свистка у нас знову будуть причини критикувати Олександра Петракова та його футболістів. Тим не менш, важко уявити сценарій, в якому настільки слабка Вірменія відбирає очки в "синьо-жовтих". Україна повинна перемогти.

Шевченко-рекордсмен, 4:3 і кілька підніжок, або Як Україна з Вірменією грала