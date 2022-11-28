Відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, який є чи не найбільшим поціновувачем таланту Михайла Мудрика, переконаний, що українець вартує значно більшого.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Шахтар вирішив зменшити фінансові апетити щодо Михайла Мудрика і, буцімто, готовий відпустити 21-річного півзахисника в Арсенал за 40 млн фунтів плюс бонуси (хоча ще нещодавно йшлося про 100 мільйонів євро).

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На це одразу ж відреагував Фабріціо Романо. Авторитетний інсайдер впевнений, що ціна на українця значно вища від тієї, про яку пишуть англійські ЗМІ. Він переконаний. що 40 мільйонів Михайло вартував влітку, але відтоді встиг провести яскраву осінню частину сезону, чудово проявивши себе як в УПЛ, так і у Лізі чемпіонів.

"Я очікую, що ціна буде вищою, ніж 40-50 млн євро, про які пишуть деякі видання. Влітку його оцінювали ближче до 40 млн євро, але його неймовірна форма означає, що ціна змінилася і може продовжувати змінюватися", – цитує Романо Arsenal Buzz.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 поєдинків у всіх турнірах, в якиз забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2026 року.

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