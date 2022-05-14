Німеччина, 34 тур

Армінія – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Серра, 70 – Орбан, 90+3

Аугсбург – Гройтер Фюрт – 2:1

Голи: Каліджурі, 10 (п), Грегоріч, 85 – Нгамкам, 23

Байєр – Фрайбург – 2:1

Голи: Аларіо, 54, Паласіос, 90+7 – Хаберер, 88

Борусія Д – Герта – 2:1

Голи: Холанд, 67 (п), Мукоко, 85 – Бельфоділ, 18 (п)

У Борусії вже не було жодних турнірних завдань, але "джмелі" грали вдома, а Ерлінг Холанд прощався з публікою на Сігнал Ідуна Парк. Зрештою, саме норвежець почав рятувати свою команду, а Мукоко довершив камбек. Для Герти ця поразка означає участь у перехідних матчах.

Штутгарт у доданий час вирвав перемогу у Кельна і зберіг прописку в еліті, Борусія М розтрощила Хоффенхайм

Фрайбург та РБ Лейпциг у заочному протистоянні розігрували останню путівку від Бундесліги в Лігу чемпіонів. "Бразильцям із Брайсгау" потрібно було перемагати і водночас сподіватися на поразку конкурента. Натомість вони поступилися "фармацевтам", пропустивши вирішальний гол з центра поля. Відтак, результат гри РБ Лейпциг, який заледве врятувався від поразки з аутсайдером, значення не мав. "Бики" знову зіграють в групі Ліги чемпіонів.

Шанси Армінії на потрапляння у зону матчів за життя були дуже примарними. Можливо, саме втрата мотивації через результат Штутгарта не дозволила команді втримати перемогу над "биками". Головні невдахи сезону – Гройтер Фюрт – на прощання ще Аугсбургу поступилися.