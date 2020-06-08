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Львів – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

09:21 34 Читать на русском
Львів – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Львів – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

 В рамках матчу 25-го туру УПЛ Львів не зміг уникнути поразки на Дніпро Арені. Дивіться відео голів та огляд матчу.

31’ Шина
 
Андрій Цуріков 42’
Олексій Хобленко 87’
31’ Шина
42’ Андрій Цуріков
87’ Олексій Хобленко

Львову вдалося першим відкрити рахунок, але СК Дніпро-1 перед перервою зрівняв рахунок, а наприкінці матчу Олексій Хобленко виврвав перемогу для своєї команди.

СК Дніпро-1 втримав вольову перемогу над Львовом – арбітр не дав "містянам" два пенальті

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 34 очки, залишившись на сьомій сходинці в турнірній таблиці. Від Маріуполя підопічні Михайленка відірвалися на вісім очок, а від Львова, який йде дев'ятим – на 12. "Містян" знизу підтискають Ворскла (22 очки) та Олімпік (20).

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Львів - СК Дніпро-1 Львів Львів Відеоновини
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