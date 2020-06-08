Львів – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Україна — 08:00 1062
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"Лящів йому надавати чи побити?": Бєсєдін розповів про своє ставлення до екс-лікаря Динамо Миронова
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Зубков відзначився за Ференцварош розкішним голом з-за меж штрафного майданчикаСвіт — 7 черв 4156
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Динамо – Олександрія: Цітаішвілі та інші українці видали шоу, 4-й дебютант, такі різні легіонери, матч року МихайличенкаУкраїна — 7 черв 20796
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СК Дніпро-1 втримав вольову перемогу над Львовом – арбітр не дав "містянам" два пенальтіУкраїна — 7 черв 2023
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Шевченко продовжить роботу зі збірною України – тренеру запропонували новий контрактЗбірна України — 7 черв 1979