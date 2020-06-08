Львів – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В рамках матчу 25-го туру УПЛ Львів не зміг уникнути поразки на Дніпро Арені. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Львову вдалося першим відкрити рахунок, але СК Дніпро-1 перед перервою зрівняв рахунок, а наприкінці матчу Олексій Хобленко виврвав перемогу для своєї команди.

СК Дніпро-1 втримав вольову перемогу над Львовом – арбітр не дав "містянам" два пенальті

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 34 очки, залишившись на сьомій сходинці в турнірній таблиці. Від Маріуполя підопічні Михайленка відірвалися на вісім очок, а від Львова, який йде дев'ятим – на 12. "Містян" знизу підтискають Ворскла (22 очки) та Олімпік (20).