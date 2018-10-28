Вінісіус заслуговує вийти в старті проти Барселони, – Баптіста

Екс-гравець Реала Жуліо Баптіста прокоментував гру юного нападника Вінісіуса Жуніора.

"Вінісіус заслуговує шансу зіграти в старті проти Барселони. Єдине, що він дуже молодий для вибору складу. Він просто чудовий гравець і може вдало провести матч, але треба піклуватись про нього, і тоді він зможе спокійно розвиватись і погані ігри не матимуть на нього впливу.

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Він відважний футболіст, який завжди викладається на повну. Треба давати йому ігрові хвилини, тоді він може набути впевненості і щоразу грати краще", – цитує Баптісту Marca.

Матч Барселона – Реал відбудеться сьогодні, 28 жовтня, о 17:15 за київським часом.

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