Винисиус заслуживает выйти в старте против Барселоны, – Баптиста

Экс-игрок Реала Жулио Баптиста прокомментировал игру юного нападающего Винисиуса Жуниора.

"Винисиус заслуживает шанса сыграть в старте против Барселоны. Единственное, что он слишком молод для выбора состава. Он просто замечательный игрок и может удачно провести матч, но надо заботиться о нем, и тогда он сможет спокойно развиваться, и плохие игры не будут иметь на него влияния.

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Он отважный футболист, который всегда выкладывается на полную. Надо давать ему игровые минуты, тогда он может обрести уверенность и каждый раз играть лучше", – цитирует Баптисту Marca.

Матч Барселона – Реал состоится сегодня, 28 октября, в 17:15 по киевскому времени.

Барселона – Реал: клубы объявили заявки на матч