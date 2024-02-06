Мігель Анхель Гонсалес Суарес помер у віці 76 років від бічного аміотрофічного склерозу. Про це повідомляє AS.

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Голкіпер виступав за Реал 18 сезонів – з 1968 по 1986 роки. У складі мадридців він двічі вигравав Кубок УЄФА, вісім разів здобував титул чемпіона Іспанії, п'ять разів ставав переможцем Кубка Іспанії та один раз у Кубку ліги. За підсумками сезону 1975/76 Мігель Анхель Гонсалес Суарес отримав трофей Самора.

Воротар також провів 18 матчів за збірну Іспанії, у складі якої брав участь у двох чемпіонатах світу: в Аргентині в 1978 та в Іспанії в 1982.

Мігель Анхель Гонсалес Суарес залишився у Реалі й після завершення кар'єри – працював тренером воротарів, директором клубної бази й представником "вершкових".

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