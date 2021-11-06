У кінці сезону мадридський клуб хоче розпочати переговори з бразильцем щодо продовження контракту аж до літа 2028-го, інформує ABC.

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Наразі зарплата Вінісіуса складає 3,5 млн євро на сезон, але вона зросте в кілька разів. Також Реал хоче прописати найбільшу клаусулу в історії клубу. Поки рекорд утримує Кріштіану Роналду, сума викупу якого складала один мільярд євро. Клаусула Вінісіуса повинна "роздутися" із 700 млн євро до безпрецедентних 1,1 млрд.

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Додамо, що в поточному сезоні 21-річний бразилець провів 15 матчів, відзначився 9 голами та 7 асистами. Особливо від результативності вінгера Реала постраждав Шахтар – 2 голи і 3 асисти і двоматчевому протистоянні.

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