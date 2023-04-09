Уругвайський гравець Реала вдарив в обличчя іспанця після матчу Ла Ліги, адже той нібито ще раніше сказав: "Плач, бо твій син не народиться". Баена це різко заперечив.

Вальверде з кулаками напав на гравця Вільяреала після матчу – оточення зірки Реала пояснило агресію

"Дуже радий перемозі команди в такому місці, як Сантьяго Бернабеу. Водночас я дуже засмучений агресією, якої я зазнав після матчу, і здивований тим, що говорять про мене. Те, що я нібито сказав, абсолютно не відповідає дійсності", – написав 21-річний гравець у Twitter.

Також Алехандро на підтвердження своїх слів ретвітнув допис одного з користувачів, у якому йшлось про те, що дуель між Реалом та Вільяреалом у Кубку Іспанії відбулась 19 січня, а дружина Феде Міна Боніно розповіла про проблеми під час вагітності, зокрема про ризик викидня, аж 24 лютого.

Хоч однозначно стверджувати про це не можна, інформує Marca. Вперше кохана гравця Реала повідомила про серйозні сімейні проблеми 15 січня після поразки мадридців від Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії, тобто за кілька днів до зустрічі з "Жовтою субмариною".