Уругвайский игрок Реала ударил в лицо испанца после матча Ла Лиги, ведь он якобы еще раньше сказал: "Плач, потому что твой сын не родится". Баэна это резко возразил.

Вальверде с кулаками напал на игрока Вильярреала после матча – окружение звезды Реала объяснило агрессию

"Очень рад победе команды в таком месте, как Сантьяго Бернабеу. В то же время я очень расстроен агрессией, которую я испытал после матча, и удивлен тем, что говорят обо мне. То, что я якобы сказал, совершенно не соответствует действительности", – написал 21-летний игрок в Twitter.

Также Алехандро в подтверждение своих слов ретвитнул сообщение одного из пользователей, в котором говорилось, что дуэль между Реалом и Вильярреалом в Кубке Испании состоялась 19 января, а жена Феде Мина Бонино рассказала о проблемах во время беременности, в частности о риске выкидыша, аж 24 февраля..

Хотя однозначно утверждать это нельзя, ведь впервые любимая игрока Реала сообщила о серьезных семейных проблемах 15 января после поражения мадридцев от Барселоны в финале Суперкубка Испании, то есть за несколько дней до встречи с "Желтой субмариной".