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Тете одружився та показав чуттєві фото з весілля

12:52 282 Читать на русском
Тете одружився та показав чуттєві фото з весілля
Тете / ФК Шахтар

Зірковий легіонер донецького Шахтаря Тете втратив статус холостяка.

Бразильський легіонер "гірників" Тете одружився. Радісною подією 20-річний вінгер поспішив поділитись з уболівальниками на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Точної дати весілля і місця проведення церемонії бразилець не повідомив, однак локацією вказав саме Київ.

Нагадаємо, Тете перейшов у Шахтар у лютому 2019 року з Греміо за 15 млн євро. У поточному сезоні УПЛ провів за "гірників" 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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