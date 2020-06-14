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Вингер Шахтера Тете женился

12:52 90 Читати українською
Вингер Шахтера Тете женился
Тете / ФК Шахтер

Звездный легионер донецкого Шахтера Тете потерял статус холостяка.

Бразильский легионер "горняков" Тете женился. Радостным событием 20-летний вингер поспешил поделиться с болельщиками на своей странице в социальной сети Instagram.

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Точной даты свадьбы и места проведения церемонии бразилец не сообщил, однако локацией указал именно Киев.

Напомним, Тете перешел в Шахтер в феврале 2019 года из Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне УПЛ провел за "горняков" 18 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 4-мя ассистами.

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