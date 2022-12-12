Вінгер Шахтаря одружився – клуб привітав і опублікував фото весільної церемонії
Ще один представник УПЛ вирішив покінчити з холостяцьким життям.
Півзахисник Шахтаря Артур Микитишин, який нині на правах оренди виступає за Кривбас, скористався зимовою паузою, аби зіграти весілля зі своєю нареченою. Криворізький клуб не залишився осторонь події і привітав молодят у соцмережах.
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"Вітаємо новостворену родину та бажаємо молодятам жити та примножувати свою родину лише під мирним українським небом", – йдеться у підписі під фото на клубній сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Микитишин перейшов у Кривбас у вересні 2022-го – його оренда у команді Юрія Вернидуба триватиме до 30 червня наступного року. У поточному сезоні він провів за криворіжців 11 матчів, в яких віддав асист.
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