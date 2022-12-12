Полузащитник Шахтера Артур Микитишин, ныне на правах аренды выступающий за Кривбасс, воспользовался зимней паузой, чтобы сыграть свадьбу со своей невестой. Криворожский клуб не остался в стороне от события и поздравил молодоженов в соцсетях.

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"Поздравляем новосозданную семью и желаем молодоженам жить и приумножать свою семью только под мирным украинским небом", – говорится в подписи под фото на клубной странице в Instagram.

Напомним, Микитишин перешел в Кривбасс в сентябре 2022-го – его аренда в команде Юрия Вернидуба продлится до 30 июня следующего года. В текущем сезоне он провел за криворожцев 11 матчей, в которых отдал ассист.

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