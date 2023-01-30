Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв напередодні отримав травму. Ступінь ушкодження 24-річного футболіста виявився значно серйознішим, ніж здавалося спочатку. За повідомленням офіційного сайту "біло-синіх", лікарі діагносутвали у гравця перелом гомілки.

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Термін відновлення після такої травми та повернення до тренувального процесу складає близько 3 місяців.

До слова, Лєднєв нещодавно повернувся в Динамо з оренди у Фехерварі. За підсумками зборів тренерський штаб мав визначитися щодо його майбутнього у команді.

Нагадаємо, Лєднєв на контракті в Динамо з 2016 року. У 2018-2020 рр. він виступав в оренді за Зорю. У поточному сезоні зіграв за Фехервар 13 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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