Динамо ризикує надовго втратити гравця, який щойно повернувся з Європи
Динамо переживає постійні кадрові проблеми під час підготовки до другої половини сезону.
Черговим поповненням у лазареті киян став Богдан Лєднєв, інформує Dynamo.kiev.ua.
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На одному з останніх тренувань 24-річний хавбек зазнав пошкодження зв'язок. Наразі немає точних прогнозів щодо відновлення гравця, але він може вилетіти на тривалий термін. Лєднєв лише нещодавно повернувся з угорського Фехервара і встиг зіграти один тайм спарингу проти Рапіда (0:4). У матчі з Марібором (0:2) півзахисник вже не вийшов.
Додамо, що Динамо відновить офіційний сезон 4 березня – домашня зустріч проти Інгульця в рамках УПЛ.
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