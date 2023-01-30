Черговим поповненням у лазареті киян став Богдан Лєднєв, інформує Dynamo.kiev.ua.

Динамо офіційно відпустило Кендзьору в клуб Тайсона та Луческу

На одному з останніх тренувань 24-річний хавбек зазнав пошкодження зв'язок. Наразі немає точних прогнозів щодо відновлення гравця, але він може вилетіти на тривалий термін. Лєднєв лише нещодавно повернувся з угорського Фехервара і встиг зіграти один тайм спарингу проти Рапіда (0:4). У матчі з Марібором (0:2) півзахисник вже не вийшов.

Додамо, що Динамо відновить офіційний сезон 4 березня – домашня зустріч проти Інгульця в рамках УПЛ.

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