Динамо і Марібор зустрілися у другому для команди Луческу спарингу на турецьких зборах. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч

Марібор – Динамо – 2:0

Голи: Антолін, 49, Брніч, 79

Вилучення: Лонвейк, 75 (друга жовта, Динамо)

Динамо розгромно програло Рапіду свій перший поєдинок у новому році. Четверта команда Словенії не програвала ось уже 10 матчів поспіль. Зокрема, виграла 2 з 3 спарингів у 2023 році. У рамках цієї серії "фіолетові" здобули відразу 8 перемог і лише двічі зіграли внічию.

Динамо – Марібор: онлайн-трансляція матчу

Перший тайм команди провели доволі рівно, створивши обмаль гостроти. Перший по-справжньому небезпечний момент стався на екваторі – Ілічіч стріляв з метрів 25-ти, але Нещерет вдало склався. Команда Мірчі Луческу відповіла непоганою атакою, внаслідок якої оборонець Марібора ледь не зрізав сферу у свої ворота. Царенко ж з гострого кута пробивав на силу – сейв.

З роздягальні словенці вийшли зарядженими. І майже одразу ж забили. Ефектний прохід лівим флангом, пас під удар і дальній постріл у дальній кут від Антоліна. Кияни за секунди отримали шанс відповісти. Ванат вдало підставився у штрафному й заробив пенальті. Сам і виконав його, але надто невдало – розвів м'яч не лише з кіпером, а й з воротами!

На 75-й Лонвейк отримав другу жовту. Команди домовились між собою, що його замінить Беніто. Пізніше він створить чи не найкращий момент, щоб забити бодай гол престижу, але удар Караваєва в останню мить заблокують. Перед тим пофеєрив Ілічіч. Колишній партнер Маліновського в Аталанті увірвався у штрафний, принизив кількох захисників та віддав на Брніча, який ефектно пробив під штангу. 0:2 – кияни вдруге поспіль програли на зборах, так і не забивши жодного гола. Неприємна "суха" серія.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві