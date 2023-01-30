Польський легіонер Динамо Томаш Кендзьора, який напередодні приєднався до грецького клубу на правах оренди, назвав важливий фактор цього трансферу.

"Я подумав, що це дуже хороша ідея – приїхати сюди і допомогти команді. Я розмовляв із Луческу, і він розповів мені про свого сина (головного тренера ПАОКа Развана Луческу, – прим.) тільки хороше.

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Ми разом дивилися гру проти Панатінаїкоса в 1/4 фіналу Кубка (1:1). Це була дуже хороша гра, і вона нам дуже сподобалася.

Я приїхав сюди виграти Кубок Греції. Хочу показати грецьким фанатам, хто я такий. ПАОК – великий клуб. Усі в Європі знають ПАОК і Салоніки", – цитує Кендзьору SportDog.

Нагадаємо, поляк виступатиме за "чорно-білих" до кінця сезону. Його контракт з Динамо розрахований до 30 червня 2024 року.

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