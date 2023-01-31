"Ектор попросив відпустити його, бо він хоче грати більше. Ми дякуємо йому, він не був поганим. Після відходу Бельєріна, Мемфіса та Піке ми віримо, що Барселона отримає підсилення.

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Раніше команда була збалансованою, але тепер, можливо, нам потрібен новий футболіст. Звичайно, я все ще задоволений складом, але від підсилення не відмовлюся.

Я не дивлюся на трансферний ринок. Я дивлюся на матч Барселони з Бетісом. Ми можемо відірватися від Реала на 8 очок. Ось що мене зараз хвилює", – цитує Хаві Marca.

Новим клубом 27-річного Бельєріна ,який у поточному сезоні зіграв лише 7 матчів, стане лісабонський Спортінг. Всі умови переходу вже погоджені – в останні години трансферного вікна колишній гравець Арсенала підпише контракт з португальським клубом.

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