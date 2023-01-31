Барселона готує бомбу наприкінці трансферного вікна – каталонці націлилися на героя ЧС-2022
Півзахисник Фіорентини і збірної Марокко Соф'ян Амрабат може продовжити кар'єру в Барселоні.
В останній день зимового трансферного вікна "синьо-гранатові" налаштовані таки здійснити гучне підписання. Барселона хоче підсилитися Соф'яном Амрабатом, повідомляє Marca.
Барселона має лише один варіант підсилення – Хаві загнали у глухий кут
Каталонці готують пропозицію Фіорентині щодо оренди півзахисника, яка включатиме опцію викупу. Раніше інтерес до марокканця проявляли Атлетіко і Ліверпуль. Сам Амрабат зізнався, що вважає Хаві своїм кумиром ще з дитинства. Серед усіх варіантів саме Барселона є пріоритетним варіантом для футболіста.
Нагадаємо, 26-річний Амрабат став одним із головних відкриттів ЧС-2022. Опорний хавбек зіграв без замін усі 7 матчів і допоміг збірній Марокко посісти історичне 4 місце на Мундіалі в Катарі. Його контракт із Фіорентиною розрахований ще на півтора року.
Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією