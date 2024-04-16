Нападник "червоних" міг принести своїй команді нічию в матчі з Валенсією, коли арбітр призначив пенальті на останніх хвилинах гри. Утім, Анте Будімір жахливо пробив з позначки.

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"Він вже тричі перепросив, але мені нема за що прощати, він не хибив. Анте заблокований і це щось дивне в ньому, його голова впливає", – цитує Marca Ягоба Аррасате.

Нагадаємо, що Анте Будімір продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. Нападник Осасуни має у своєму активі 16 голів. А лідирує в перегонах форвард Жирони Артем Довбик з 17 забитими м'ячами.

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