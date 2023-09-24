"Він занадто невпевнений, і важко зрозуміти, чому Санчеш завжди травмований. Баварія, ПСЖ цього не зрозуміли, а тепер і ми.

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Він грав 45 хвилин у неділю (17 вересня, проти Емполі), відпочивав три дні, а потім отримав травму через 27 хвилин після появи на полі", – цитує Моурінью Marca.

Нагадаємо, Ренату Санчеш перейшов в Рому влітку з ПСЖ. Португалець вже двічі потрапляв до лазарету з моменту свого переїзду в Італію. Останнє пошкодження півзахисник отримав в матчі Ліги Європи проти Шерифа.

За римську команду Санчеш в поточному сезоні відіграв 98 хвилин у всіх турнірах.

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