"Он слишком неуверенный, и трудно понять, почему Санчеш всегда травмирован. Бавария, ПСЖ этого не поняли, а теперь и мы.

Легенда Ромы возглавил сборную Турции

Он играл 45 минут в воскресенье (17 сентября, против Эмполи), отдыхал три дня, а затем получил травму через 27 минут после появления на поле", – цитирует Моуринью Marca.

Напомним, Ренату Санчеш перешел в Рому летом из ПСЖ. Португалец уже дважды попадал в лазарет с момента своего переезда в Италию. Последнее повреждение полузащитник получил в матче Лиги Европы против Шерифа.

За римскую команду Санчеш в текущем сезоне отыграл 98 минут во всех турнирах.

Динамо і десять друзів у одній біді – найкращі клуби, які пропустять сезон Ліги чемпіонів